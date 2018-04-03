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В Германии столкнулись два поезда метро, десятки пострадавших

В немецком городе Дуйсбург столкнулись два поезда метро, пострадали 22 человека, двое из них получили серьезные травмы

Об этом передает FOCUS Online.

Авария произошла возле станции Auf dem Damm. Представитель пожарной службы сообщил, что у пострадавших не обнаружені опасные для жизни травмі.

Транспортный оператор Дуйсбурга проинформировал, что один поезд метро столкнулся с другим. Речь не идет о лобовом столкновении. Причины аварии сейчас выясняются. В связи с аварией движение поездов на линии было приостановлено на неопределенное время.

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