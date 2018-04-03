В этом году "Битва Наций" состоится в Риме, а украинская команда осталась без финансирования
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда из 50 человек нуждается в поддержке в размере 200 000 гривен. Эта сумма включает расходы на автобусы для бойцов и габаритного снаряжения по маршруту Киев - Рим в оба конца, остальные средства на тренировочный процесс, дорогие доспехи и текущие расходы бойцы традиционно оплачивают самостоятельно.
Поддержать сборную: 4149 6293 9144 6218 (Валерий Вознюк, капитан Сборной Украины)
Завершение сбора средств - 15 апреля, после чего на официальной странице Национальной сборной Украины по Историческому средневековому бою в Facebook будет опубликован финансовый отчет.
Исторический средневековый бой - современное боевое искусство, сочетающее в себе элементы борьбы, фехтования и рукопашного боя, во время которого бойцы используют оптимизированные копии средневековых рыцарских доспехов.
В Украине средневековый бой имеет статус официального вида спорта и стремительно развивается на всех континентах мира. Парни и девушки из этого рыцарского спорта выступают в различных номинациях: турнирных, где соревнуются в фехтовании один на один, и бугуртных – массовых полноконтактных поединках 5 на 5 и 21 на 21, которые отличаются особой зрелищностью. Заслуживает внимания доспех бойцов - это сочетание максимального исторического воспроизведения и современных защитных возможностей. Оружие же является полной исторической копией, единственное все эти мечи, алебарды, фальшионы и топоры есть незаточенными.
Как понять, что происходит на ристалище, если ты видишь это впервые? Главное правило "упал, значит умер" - поединок заканчивается, когда все участники одной из команд на земле. Этот нюанс также имеет историческое оправдание, ведь средневековый рыцарь практически не имел шансов подняться, если терял равновесие в бою.
Главное событие в ИСБ - Чемпионат Мира "Битва Наций", начатый в 2010 году. Семь лет подряд украинцы проигрывали за шаг до победы, пока наконец в прошлом году в Барселоне не завоевали первое место в королевской номинации – в бою 21 на 21, наконец вытеснив русских с пьедестала!
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