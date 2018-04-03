В 2017 году импорт товаров из России в Украину вырос на 40%, - эксперты
Об этом сообщает YouControl со ссылкой на Госстат.
За 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 наблюдается оживление торговых отношений.
Наибольшая доля импорта из РФ – нефть, удобрения и черные металлы
Сравнивая 2016 и 2017 год, значительно вырос импорт - на 40% (с 5,1 до 7,2 млрд долларов). Наибольшую долю в нем занимают, прогнозируемо, нефть, удобрения и черные металлы. В прошлом году Украина получила на 161% больше железнодорожных локомотивов и 191% больше свинца из России.
Торговое оживление произошло среди поставок минералов. Если в 2014 году Украина фактически получила независимость от поставок газа из России и в 2015 году импорт минеральных продуктов упал в два раза, то в 2017 году произошел снова рост их денежного объема на 42,9%.
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Рост отрицательного торгового сальдо в 2017 году наблюдается и среди химической продукции, полимерных материалов, драгоценных металлов и камней, древесины и изделий из нее, стройматериалов, продукции растениеводства. Поэтому Украина стала более зависимой от поставок этих товаров из России.
Больше всего экспортировали в РФ минеральную и химическую продукцию, машины и оборудование
Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016-м вырос на 10% (с 3,5 до 3,9 млрд долларов). В прошлом году Украина больше продавала северному соседу минеральной и химической продукции, машин и оборудования. Также из Украины біло отправлено на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.
Положительное торговое сальдо и незначительное наращивание экспорта из Украины в Россию наблюдается в металлургической сфере, пищевой промышленности, экспорте жиров и масел, обуви и головных уборов, машин и оборудования, текстиля. Объем продаж приборов и аппаратов, мебели, игрушек и других промтоваров остается почти неизменным на протяжении двух последних лет.
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