Утечка данных Facebook: Цукерберг признался, что на решение проблем с безопасностью уйдут годы
Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг в интервью изданию Vox.
Он отметил, что в течение первых 10 лет работы компании все были сосредоточены на позитивных ее аспектах. А вот теперь люди уже начали обращать внимание на некоторые риски и недостатки.
По его словам, руководство Facebook слишком медленно инвестировало некоторые вещи, в частности безопасность. Цукерберг вспомнил, что в начале прошлого года в штабе компании было 10 тысяч людей, которые работали в сфере безопасности. А вот в конце этого года их количество должно вырасти вдвое.
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"С точки зрения решения многих из этих проблем, я думаю, что это просто случай, когда мы недостаточно инвестировали, я думаю, что мы прорвемся, но на это уйдет несколько лет. Хотел бы я решить все эти проблемы через три месяца или шесть месяцев, но я просто думаю, что реальность заключается в том, что на решение некоторых из этих вопросов уйдет гораздо больше времени", - подчеркнул Цукерберг.
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- Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
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В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
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