Утечка данных Facebook: Цукерберг признался, что на решение проблем с безопасностью уйдут годы

3 апреля, 2018, 08:59

Для решения проблем социальной сети Facebook в сфере безопасности понадобится несколько лет

Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг в интервью изданию Vox.

Он отметил, что в течение первых 10 лет работы компании все были сосредоточены на позитивных ее аспектах. А вот теперь люди уже начали обращать внимание на некоторые риски и недостатки.

По его словам, руководство Facebook слишком медленно инвестировало некоторые вещи, в частности безопасность. Цукерберг вспомнил, что в начале прошлого года в штабе компании было 10 тысяч людей, которые работали в сфере безопасности. А вот в конце этого года их количество должно вырасти вдвое.

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"С точки зрения решения многих из этих проблем, я думаю, что это просто случай, когда мы недостаточно инвестировали, я думаю, что мы прорвемся, но на это уйдет несколько лет. Хотел бы я решить все эти проблемы через три месяца или шесть месяцев, но я просто думаю, что реальность заключается в том, что на решение некоторых из этих вопросов уйдет гораздо больше времени", - подчеркнул Цукерберг.

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