Украинские политики и правозащитники требуют прекратить преследование журналиста Гусейнова

3 апреля, 2018, 16:23

Украинские политики и общественные активисты требуют прекратить оказывать содействие властям Азербайджанской Республики в преследовании журналиста и правозащитника Фикрата Гусейнова

Об этом сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой и Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко:

"2 апреля 2018 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева было отказано в продлении применения меры пресечения в виде личного поручительства для обеспечения выдачи лица на запрос иностранного государства в отношении подданного Королевства Нидерландов Фикрата Гусейнова. Указанное лицо больше не обязано появляться на первый вызов прокурора или суда, не удаляться из города Киева без согласования с прокурором и не обязано сдать на хранение в прокуратуру Киевской области свой паспорт гражданина Королевства Нидерландов.

Несмотря на это, не дождавшись провозглашения судебного решения, прокурор Сергей Остапец забрал паспорт Фикрата Гусейнова у секретаря судебного заседания и покинул зал. Данная ситуация – уже второй случай незаконного изъятия прокуратурой Киевской области паспорта подданного Королевства Нидерландов.

Фикрат Гусейнов (Гусейнли) – известный азербайджанский журналист и правозащитник. В течение последних полутора лет независимые и оппозиционные СМИ в Азербайджане являются объектом репрессий со стороны власти, которая таким образом пытается заставить прекратить критику уже более десятка независимых и оппозиционных журналистов, причем некоторые из этих людей также подвергались физическим нападениям со стороны неустановленных лиц. После майского визита в Азербайджан Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила, что в стране продолжаются такие задержания правозащитников, журналистов, политических и религиозных лидеров.

Из дела Фикрата Гусейнова известно, что 14 октября 2017 года он был задержан Государственной пограничной службой Украины в международном аэропорту «Борисполь», а 17 октября – арестован Бориспольским районным судом на 18 суток, с целью дальнейшей экстрадиции.

За неделю до задержания, 6 октября 2017 года, Фикрат Гусейнов без проблем прилетел в Украину с целью открытия украинского отделения оппозиционного азербайджанского спутникового телеканала «Turan.TV». По словам Гусейнова, в течение всего времени пребывания в Украине он видел, как за ним наблюдают спецслужбы. Как оказалось, в международный розыск он был объявлен во время пребывания в Украине по запросу Республики Азербайджан.

Власти этого государства заявляют, что Ф. Гусейнов в 2008 году покинул страну с целью организации нелегальной миграции отдельных граждан из Республики Азербайджан. На самом деле господин Гусейнов оказался за пределами Азербайджана после того, как его похитили, жестоко избили и ранили ножом в шею. Расследование этого факта было замято, однако обстоятельства этого дела были включены в текст Резолюции ПАСЕ №1505 (2006) по поводу оспаривания полномочий парламентской делегации Азербайджана.

27 октября 2017 года Фикрат Гусейнов был освобожден из-под стражи Шевченковским районным судом г. Киева на поруки народного депутата, главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого и директора Адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Бориса Захарова. Паспорт гражданина Нидерландов (азербайджанский правозащитник получил статус беженца и гражданство этого государства) незаконно удерживался прокуратурой Украины и по решению суда документ был изъят.

По информации, официально полученной от Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ, Фикрат Гусейнов был удален из списков разыскиваемых Интерполом лиц, поскольку запрос Азербайджанской Республики не соответствовал Конституции Интерпола.

По словам самого азербайджанского оппозиционного журналиста, 5 марта 2018 года его пытались похитить в Киеве.

Принимая во внимание указанное, мы требуем прекратить оказывать содействие властям Азербайджанской Республики в преследовании журналиста и правозащитника Фикрата Гусейнова, безотлагательно выполнить решение Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2018 года по делу № 757/15595/18-к и немедленно вернуть Фикрату Гусейнову паспорт гражданина Королевства Нидерландов. Просим также дать надлежащую правовую оценку действиям прокурора Сергея Остапца и принять меры для неповторения ситуации в будущем".

Народный депутат Украины, Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, поручитель Николай Княжицкий

Директор Адвокационного центра УХСПЧ, поручитель Борис Захаров

Исполнительный директор УХСПЧ Александр Павличенко

Директор ХПГ Евгений Захаров