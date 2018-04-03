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Украинского тяжелоатлета поймали на допинге

Украинский тяжеловес Александр Пелешенко отстранен от соревнований из-за обвинения в употреблении допинга

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

В допинг-пробе Пелешенко был найден запрещенный препарат хлорталидон. Пелешенко на время расследования отстранен от любых соревнований В 2013 году украинец уже попадался на допинге, за что был наказан дисквалификацией на два года.

  • 24-летний Александр Пелешенко дважды подряд - в 2016 и 2017 годах - выигрывал чемпионат Европы. На Олимпиаде-2016 украинец занял четвертое место.
  • За систематические случаи употребления допинга сборная Украины по тяжелой атлетики была отстранена от участия в чемпионате мира-2017 и чемпионата Европы-2018, который на прошлой неделе проходил в Бухаресте без наших спортсменов.
  • Срок дисквалификации сборной Украины истекает в октябре этого года, однако в случае новых нарушений он может быть продлен.

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