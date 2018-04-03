Трамп применит армию для защиты границы с Мексикой от мигрантов
Об этом сообщает Голос Америки.
Трамп, который ранее угрожал прекратить американскую помощь Гондурасу и другим странам, если они не остановят центральноамериканских мигрантов, идущих в направлении американской границы, назвал применение войска на южной границе "большим шагом".
Трамп выступил против принятия более 1200 мигрантов из Центральной Америки на границе, которые идут две тысячи километров от мексиканско-гватемальской границы, и повторил угрозы отменить Североамериканскую зону свободной торговли, если они не остановятся.
Мексиканские официальные лица прилагают дополнительные усилия, чтобы установить, имеют ли право мигранты находиться в Мексике или должны быть возвращены в страны происхождения. Мексика заявила, что такие «караваны» преимущественно из Центральной Америки случаются с 2010 года и у них есть люди, которые бегут от насилия в Гондурасе.
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