Страны Балтии будут просить у США усиления военного контингента

3 апреля, 2018, 12:10

Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис 3 апреля во время визита в Вашингтон обратятся к президенту США Дональду Трампу за усилением военного присутствия в их странах

Об этом сообщают чиновники стран Балтии, передает Euractiv.

Так, литовский чиновник на условиях анонимности рассказал, что балтийские лидеры будут просить США чаще передавать противоракетные комплексы дальнего радиуса действия Patriot для военных учений. Они также хотят стать частью большего европейского противоракетного щита.

"Я надеюсь, что США и другие союзники осознают, что воздушное пространство балтийских государств должно быть лучше защищенным и защищенным", - заявила президент Литвы Дали Грибаускайте перед началом визита в США.

В то же время посол США в Эстонии Джеймс Мелвиль заявил, что его страна высоко ценит верность трех балтийских государств в партнерстве и готовность выделять минимум 2% ВВП на оборону, а также назвал их примером для остальной Европы. По его словам, усиление противоракетной обороны в странах Балтии, вероятно, будут обсуждать в контексте НАТО.

В 2017 году Североатлантический альянс развернул 4 многонациональные батальоны в Польше и странах Балтии, а США отправили комплексы Patriot в Литву для военных учений. Вице-президент США Майк Пенс также поднимал вопрос развертывания комплексов Patriot в Эстонии.