Стало известно, как на Пасху в Киеве изменят движение общественного транспорта

3 апреля, 2018, 14:47

На Пасху общественный транспорт будет работать дольше, а в поминальные дни организуют подвоз к кладбищам

Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

В ночь с 7 на 8 апреля метрополитен закроется на час позже, а 8 апреля начнет работать на час раньше. Тот же график касается и наземного общественного транспорта. Движение транспорта возле станций метро продолжится и после закрытия метрополитена.

8 апреля с 5-ти до 10-ти утра увеличится количество автобусов возле мест богослужений.

Во время поминальных дней с 15 по 18 апреля организуют подвоз пассажиров к городским кладбищам. 15 апреля будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю (Деснянский район). Также был запрещен проезд по улице Маршала Жукова (Лесной массив), кроме большеместных автобусов и спецтранспорта.

На сайте КГГА также опубликовали информацию относительно того, какими маршрутами во время поминальных дней с 15 до 18 апреля будет происходить подвоз пассажиров к городским кладбищам.