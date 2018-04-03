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SpaceX отправила на МКС аппарат, который будет собирать космический мусор

Компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставит космонавтам прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

100-килограммовый прототип аппарата RemoveDEBRIS ловит мусор специальной сетью и гарпуном. В мае 2018 года инженеры начнут первые испытания устройства в космосе, для этого будут специально выпущены в открытый космос несколько объектов, которые RemoveDEBRIS должен поймать.

После завершения испытаний прототип RemoveDEBRIS сгорит в атмосфере Земли.

На сегодняшний день на орбите Земли находятся более 7500 тонн космического мусора диаметром более 1 см, которые движутся со скоростью более 28 тыс. Км / ч. В основном это различные остатки ракет или шаттлов - начиная от огромных разгонных блоков, заканчивая маленькими болтами и гайками.

Эти фрагменты могут повредить функционирующие космические аппараты, поэтому поиск эффективных методов сбора космического мусора является для исследователей приоритетным.

Данный проект - не единственный в своей сфере. Так, в начале года китайские ученые провели многократные компьютерные симуляции работы космического лазера, который должен расщепить крупные куски космического мусора на более маленькие.

Если закрепить его на спутнике, он будет излучать короткие вспышки ближнего инфракрасного диапазона, 20 вспышек в секунду в течение нескольких минут. Этого должно быть достаточно для того, чтобы разрушить крупные обломки космических аппаратов и другого мусора, скопившегося на орбите.

При этом на сегодняшний день это просто теория, разработки для строительства лазера на спутнике даже не ведутся.

А вот сингапурский стартап Astroscale уже в 2019 испытает первые спутники для "космоловли" на околоземной орбите. Спутники с помощью магнита будут притягивать к себе космический мусор, а затем сгорят в атмосфере.

Читайте также: Самая мощная ракета за последние 30 лет. Все, что нужно знать о триумфальном запуск Falcon Heavy

  • Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
  • Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
  • Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
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