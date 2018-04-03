Следователи отказываются показать вещественные доказательства по делу генерала Гриняка, - адвокат

3 апреля, 2018, 17:56

Следователь и прокурор не предоставляют на ознакомление стороне защиты вещественные доказательства, собранные по делу

Об этом на странице в Facebook рассказал адвокат Станистав Иваницкий.

"Наша сегодняшняя попытка обратиться непосредственно к следователю и прокурору снова наткнулась на безосновательный запрет свободно передвигаться по помещению ДВР ГПУ", - говорится в заметке.

По словам Иваницкого, другие посетители ДВР ГПУ свободно передвигаются по помещению без каких-либо ограничений и сопровождения сотрудников.

"Сложно понять, почему такое ограничение существует только для нас и почему следователь и прокурор избегают общения с нами и скрывают от нас имеющиеся в деле вещественные доказательства. Ведь исходя из материалов производства, к вещественным доказательствам отнесены погоны подозреваемого В.Гриняка, его медицинская документация, рентгеновские снимки и другие второстепенные предметы, которые никоим образом не подтверждают его вину в безосновательно инкриминируемых преступлениях", - отмечает адвокат.

Иваницкий считает, что умышленно не предоставляя необходимые материалы и доказательства, следователь и прокурор хотят продемонстрировать свою кажущуюся власть и превосходство.