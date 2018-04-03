Следком России открыл дело против Авакова: мешал россиянам выбирать Путина

3 апреля, 2018, 11:19

Следственный комитет России открыл уголовное производство против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Производство открыто "по факту препятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России" ((п. "в" ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ).

"Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, который обеспечивает охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, которые находились на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и других лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Российские следователи вменяют украинскому министру "преступление вне пределов Российской Федерации, направленное против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации". Таким образом, согласно ст. 12 Уголовного кодекса РФ, Авакова могут привлечь к уголовной ответственности на территории России.