Следком России открыл дело против Авакова: мешал россиянам выбирать Путина
Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
Производство открыто "по факту препятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России" ((п. "в" ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ).
"Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, который обеспечивает охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, которые находились на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и других лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Российские следователи вменяют украинскому министру "преступление вне пределов Российской Федерации, направленное против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации". Таким образом, согласно ст. 12 Уголовного кодекса РФ, Авакова могут привлечь к уголовной ответственности на территории России.
- Напомним, 18 марта 2018 года в годовщину незаконной аннексии Крыма в России провели выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Российская власть организовала незаконное голосование на украинской территории - в оккупированном Крыму.
- Перед выборами глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что голосование в диппредставительствах позволят лишь в случае отказа от организации голосования в оккупированном Крыму.
- Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму.
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