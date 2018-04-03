Скрипаля и его дочь отравили веществом класса "Новичок", - британские эксперты

3 апреля, 2018, 21:50

Специалисты британской химической лаборатории Портон-Даун смогли подтвердить, что вещество, которым в Солсбери отравили россиянина Сергея Скрипаля и его дочь, было боевым отравляющим веществом класса "Новичок"

Об этом передает ВВС.

Глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что для установления страны происхождения недостаточно одного химического анализа - необходимы и другие данные, в том числе основанные на информации от разведки. Такие данные должны быть у британского правительства.

"Мы не установили конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к выводу, к которому пришло", - пояснил он.

Эйткенхед отметил, что ученые смогли идентифицировать яд как "Новичок", выяснить, что это было боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

"Этот яд происходил из той же семьи, это было боевое отравляющее вещество, но говорить, где именно оно было изготовлено, это уже не наша работа", - сказал он.

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При этом глава лаборатории подтвердил, что изготовление этого вещества предполагает чрезвычайно высокую технологичность, которая доступна только на мощностях государственного уровня. По словам Эйткенхеда, против веществ класса "Новичок" антидота нет.

Организация по запрещению химического оружия утром 4 апреля должна собраться на специальную встречу в Гааге. Встреча проводится по просьбе российского представителя Александра Шульгина и пройдет за закрытыми дверями. Сейчас эксперты организации также изучают вещество, которым отравили Скрипалей.