Сколько электростанций на возобновляемых источниках энергии запустили в 2018 году. Данные Госагентства

3 апреля, 2018, 17:05

Почти 160 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики установлили в Украине с начала 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

За I квартал 2018 года в эксплуатацию ввели 159,4 МВт мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу.

Этот показатель превышает весь объем мощностей, установленных в течение всего 2016 г. (121 МВт), и составляет более половины, а именно 61% от объема мощностей, введенных в течение 2017 года (257 МВт).

Таким образом, за первые три месяца 2018 года в эксплуатацию ввели:

почти 100 МВт солнечных электростанций;

47 МВт ветроэлектростанций;

6,2 МВт электростанций на биогазе;

5,1 МВт электростанций на биомассе;

1,5 МВт малых ГЭС.

"Все это еще один положительный сигнал для инвесторов, а также банковских учреждений и международных финансовых организаций о том, что возобновляемая энергетика Украины становится все более привлекательной сферой для работы, а проекты - востребованными", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

В общем, с начала 2015 г. в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 567 МВт новых мощностей, работающих по “зеленому” тарифу, в установление которых инвестировано более 550 млн евро.