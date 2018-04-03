Сколько электростанций на возобновляемых источниках энергии запустили в 2018 году. Данные Госагентства
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
За I квартал 2018 года в эксплуатацию ввели 159,4 МВт мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу.
Этот показатель превышает весь объем мощностей, установленных в течение всего 2016 г. (121 МВт), и составляет более половины, а именно 61% от объема мощностей, введенных в течение 2017 года (257 МВт).
Таким образом, за первые три месяца 2018 года в эксплуатацию ввели:
- почти 100 МВт солнечных электростанций;
- 47 МВт ветроэлектростанций;
- 6,2 МВт электростанций на биогазе;
- 5,1 МВт электростанций на биомассе;
- 1,5 МВт малых ГЭС.
"Все это еще один положительный сигнал для инвесторов, а также банковских учреждений и международных финансовых организаций о том, что возобновляемая энергетика Украины становится все более привлекательной сферой для работы, а проекты - востребованными", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
В общем, с начала 2015 г. в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 567 МВт новых мощностей, работающих по “зеленому” тарифу, в установление которых инвестировано более 550 млн евро.
- В феврале Украина стала членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.
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