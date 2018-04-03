Швеция назвала "опасными для навигации" учения российских ВМС на Балтике
3 апреля, 2018, 21:28
Швеция выдала предупреждение для гражданского движения на Балтийском море из-за военных учений российских ВМС и испытания ракет, запланированных на эту неделю
Об этом сообщает CTVnews.
Мэри Галлерфельт из морской администрации Швеции объяснила прессе, что российские артиллерийские учения в трех регионах на юге и юго-востоке Балтийского моря означают, что регионы будут временно опасны для навигации в этом году.
Учения, которые, по сообщениям, будут включать ракетные пуски с российских судов, пройдут в акватории между Швецией, Польшей и Латвией в определенной близости к базе ВМС на юге Швеции.
На прошлой неделе министр обороны Латвии выразил военному атташе России беспокойство в связи с этими учениями.
- Напомним, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс в связи с растущей угрозой со стороны РФ.
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