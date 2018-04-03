Швеция назвала "опасными для навигации" учения российских ВМС на Балтике

3 апреля, 2018, 21:28

Швеция выдала предупреждение для гражданского движения на Балтийском море из-за военных учений российских ВМС и испытания ракет, запланированных на эту неделю

Об этом сообщает CTVnews.

Мэри Галлерфельт из морской администрации Швеции объяснила прессе, что российские артиллерийские учения в трех регионах на юге и юго-востоке Балтийского моря означают, что регионы будут временно опасны для навигации в этом году.

Учения, которые, по сообщениям, будут включать ракетные пуски с российских судов, пройдут в акватории между Швецией, Польшей и Латвией в определенной близости к базе ВМС на юге Швеции.

На прошлой неделе министр обороны Латвии выразил военному атташе России беспокойство в связи с этими учениями.