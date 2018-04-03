СБУ задержала подрывников польского Мемориала орлят во Львове
Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на заявление руководителя ведомства Василия Грицака.
"Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины", - отметил Грицак.
На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище в Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.
"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ.
Сотрудники СБУ также сорвали почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, нацеленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России. С начала года служба предупредила ряд дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.
По словам Грицака, российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Одесской области.
- Напомним, в 2017 году польские СМИ сообщили о планах руководства страны выпустить новые паспорта с изображением "Мемориала орлят". МИД Украины вручило ноту протеста послу Польши в связи с планами использования изображения Львова в польских документах.
- Кроме того, Польша планировала изобразить в паспортах достопримечательность из Вильнюса, из-за чего Литва вызвала польского посла.
- В итоге глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша не будет изображать львовский Мемориал орлят и литовские Святые ворота в своих новых паспортах.
- В ночь на 14 марта на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв.
- 14 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил подрыв вандалами взрывного устройства на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят.
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