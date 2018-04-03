СБУ задержала подрывников польского Мемориала орлят во Львове

3 апреля, 2018, 16:53

Сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на заявление руководителя ведомства Василия Грицака.

"Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины", - отметил Грицак.

На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище в Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ.

Сотрудники СБУ также сорвали почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, нацеленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России. С начала года служба предупредила ряд дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.

По словам Грицака, российские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Одесской области.