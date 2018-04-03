СБУ задержала одного из организаторов теракта возле Еспресо

3 апреля, 2018, 17:40

Один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука, которое случилось возле телеканала Еспресо, задержан, также установлены личности еще двух, скрывающихся за пределами страны

Об этом заявил на брифинге в Одессе глава СБУ Василий Грицак, информирует Liga.net.

Он отметил, что подробности дела будут обнародованы в ближайшее время.

Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.