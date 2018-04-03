СБУ задержала одного из организаторов теракта возле Еспресо
3 апреля, 2018, 17:40
Один из организаторов покушения на народного депутата Игоря Мосийчука, которое случилось возле телеканала Еспресо, задержан, также установлены личности еще двух, скрывающихся за пределами страны
Об этом заявил на брифинге в Одессе глава СБУ Василий Грицак, информирует Liga.net.
Он отметил, что подробности дела будут обнародованы в ближайшее время.
Грицак добавил, что во время следственных действий и проведенных обысков правоохранители изъяли несколько килограмм тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного лица к совершению этого преступления.
- Примерно в 22:03 вечером в среду, 25 октября, возле входа в дом на улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала Еспресо.TV, произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте.
- Во время взрыва из редакции выходили народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Также неподалеку были прохожие.
- В результате взрыва погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел: личный охранник Мосийчука - 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир, а также случайный прохожий, оказавшийся подполковником МВД в отставке Михаилом Мормилем, который жил в соседнем подъезде.
- Событие квалифицировано как террористический акт. Расследованием занимается СБУ.
- По сообщениям прокуратуры, взрывчатка была с дистанционным управлением.
- Мосийчук 23 февраля подтвердил, что правоохранители раскрыли дело о покушении на него возле офиса канала Еспресо.TV .
- 1 апреля СМИ сообщили, что сотрудники СБУ задержали одного из исполнителей теракта под редакцией "Еспресо", во время которого было совершено покушение на народного депутата Игоря Мосийчука.
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