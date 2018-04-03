Расследование расстрелов Майдана: Азаров и Захарченко просят допросов по видеосвязи
3 апреля, 2018, 15:36
Бывшие премьер-министр и министр внутренних дел готовы свидетельствовать в деле против 5 бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстреле людей на Майдане
О желании Николая Азарова свидетельствовать в формате видеоконфереции в Святошинском районном суде Киева заявили адвокаты экс-премьера, передает UA.TV.
Кроме Николая Азарова о допросе просит и бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко. Заявление об этом они направили адвокатам.
“Но, из-за “политического преследования” Азаров и Захарченко не могут приехать в Украину и готовы дать показания по видеосвязи", - заявили адвокаты.
Коллегия судей Святошинского райсуда решила допросить лишь экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Николая Азарова опрашивать не будут, потому что не считают его участником события 18,19, 20 февраля 2014 года.
- В феврале прокурор Янис Симонов рассказал, что в деле о расстрелах на Майдане фигурируют шесть человек.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-