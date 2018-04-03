Расследование расстрелов Майдана: Азаров и Захарченко просят допросов по видеосвязи

3 апреля, 2018, 15:36

Бывшие премьер-министр и министр внутренних дел готовы свидетельствовать в деле против 5 бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстреле людей на Майдане

О желании Николая Азарова свидетельствовать в формате видеоконфереции в Святошинском районном суде Киева заявили адвокаты экс-премьера, передает UA.TV.

Кроме Николая Азарова о допросе просит и бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко. Заявление об этом они направили адвокатам.

“Но, из-за “политического преследования” Азаров и Захарченко не могут приехать в Украину и готовы дать показания по видеосвязи", - заявили адвокаты.

Коллегия судей Святошинского райсуда решила допросить лишь экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Николая Азарова опрашивать не будут, потому что не считают его участником события 18,19, 20 февраля 2014 года.