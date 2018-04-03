Рада провалила отмену э-деклараций для общественных организаций
3 апреля, 2018, 14:21
Во вторник, 3 апреля, депутаты Верховной Рады Украины не смогли отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Спикер Андрей Парубий провел 6 голосований за включение в повестку дня сессии законопроектов об отмене э-декларирования для общественных активистов-антикоррупционеров, однако ни одно предложение не набрало необходимых 226 голосов.
Нардепы рассматривали, в частности, президентский законопроект №6674 и законопроект Юлии Тимошенко №6271, однако отклонили оба документа. Законопроект № 6271 поддержали 156 депутатов, проект закона №6674 - 157 нардепов.
Парубий также пытался убедить депутатов перейти к рассмотрению законопроектов об отсрочке подачи э-деклараций общественными активистами, но это предложение также не поддержали.
- Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать э-декларации, но обязала подавать э-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения э-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
- G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине э-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке э-декларирования для общественных активистов.
- Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за провала отмены э-деклараций для общественных активистов по борьбе с коррупцией.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что к рассмотрению вопроса деклараций общественных активистов вернутся 3 апреля.
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