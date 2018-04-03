Рада провалила отмену э-деклараций для общественных организаций

3 апреля, 2018, 14:21

Во вторник, 3 апреля, депутаты Верховной Рады Украины не смогли отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Спикер Андрей Парубий провел 6 голосований за включение в повестку дня сессии законопроектов об отмене э-декларирования для общественных активистов-антикоррупционеров, однако ни одно предложение не набрало необходимых 226 голосов.

Нардепы рассматривали, в частности, президентский законопроект №6674 и законопроект Юлии Тимошенко №6271, однако отклонили оба документа. Законопроект № 6271 поддержали 156 депутатов, проект закона №6674 - 157 нардепов.

Парубий также пытался убедить депутатов перейти к рассмотрению законопроектов об отсрочке подачи э-деклараций общественными активистами, но это предложение также не поддержали.