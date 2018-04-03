Рада отказалась рассмотреть отмену э-декларации для антикоррупционеров

3 апреля, 2018, 11:31

Верховная Рада отказалась одобрить внесение в повестку дня рассмотрение блока законопроектов, которые касаются отмены или отсрочки электронного декларирования для антикоррупционеров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Речь идет о четырех проектах закона, которыми предлагается отменить э-декларации для этой категории лиц на определенный срок.

В частности, законопроектами № 8120 и № 8120-1 предлагается отложить подачу э-деклараций представителями антикоррупционных общественных организаций на год, или на три месяца соответственно.

Тем временем законопроекты № 8209 (инициатором является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие нардепы) и № 8209-1 (инициаторы глава Совета Андрей Парубий, лидер "Народного фронта" Максим Бурбак) предлагают вообще освободить активистов от представления деклараций.