Рада отказалась рассмотреть отмену э-декларации для антикоррупционеров
3 апреля, 2018, 11:31
Верховная Рада отказалась одобрить внесение в повестку дня рассмотрение блока законопроектов, которые касаются отмены или отсрочки электронного декларирования для антикоррупционеров
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Речь идет о четырех проектах закона, которыми предлагается отменить э-декларации для этой категории лиц на определенный срок.
В частности, законопроектами № 8120 и № 8120-1 предлагается отложить подачу э-деклараций представителями антикоррупционных общественных организаций на год, или на три месяца соответственно.
Тем временем законопроекты № 8209 (инициатором является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие нардепы) и № 8209-1 (инициаторы глава Совета Андрей Парубий, лидер "Народного фронта" Максим Бурбак) предлагают вообще освободить активистов от представления деклараций.
- Отметим, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать э-декларации.
- Зато парламент обязал подавать э-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения э-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
- В конце марта этого года послы стран G7 поддержали рекомендации Венецианской комиссии относительно отмены э-деклараций для антикоррупционеров. Тогда в ведомстве отметили, что соответствующее законодательство по этому делу должно быть принято до 1 апреля.
- Несмотря на это, 22 марта Рада не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке е-декларирования для общественных активистов.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-