"Ювентус" - "Реал". Анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

3 апреля, 2018, 11:32

Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" принимает испанский "Реал"

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания)

3 апреля, Турин, "Ювентус Стэдиум"

Рефери Джюнейт Чакыр (Турция)

Начало - 21:45

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Каким был путь в четвертьфинал

"Ювентус" в 1/8 финала прошел английский "Тоттенхэм". Туринцы на своем поле сыграли с лондонцами вничью 2:2. В гостях команда Массимилиано Аллегри победила со счетом 2:1.

"Реал" в первом раунде плей-офф одолел французский ПСЖ. В Мадриде испанцы победили 3:1, а в Париже выиграли 2:1.

С чем команды подходят к матчу

"Ювентус" перед игрой с "Реалом" в чемпионате Италии увеличил отрыв от ближайшего преследователя - "Наполи" - до 4 очков. Туринцы благодаря голам Пауло Дибали, Хуана Куадрадо и Сами Хедиры победили на своем поле "Милан" - 3:1. Неаполитанцы в гостях не смогли победить "Сассуоло" - 1:1.

"Реал" из чемпионской гонки в Испании уже выбыл и идет третьим. От лидера - "Барселоны" - мадридцы отстают на 13 очков, "Атлетико" уступают 4 пунктами. В предыдущем туре команда Зинедина Зидана выиграла на выезде у "Лас-Пальмаса" - 3:0. Дубль сделал Гарет Бэйл, еще один гол на счету Карима Бензема, который реализовал пенальти.

Кто пропустит матч

"Ювентус" перед чертьфинальной игрой имеет существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации сегодня Аллегри не сможет рассчитывать на защитника Медхи Бенатия и хавбека Миралема Пьянича. Травма помешает выйти на поле полузащитнику Федерико Бернадески. Под вопросом участие в игре форварда Марио Манджукича, которые тоже имеют повреждения. "Реалу" сегодня не сможет помочь только травмированный защитник Начо.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Буффон - Алекс Сандро, Кьеллини, Барцальи, Где Шильйо - Матюиди, Бетанкур, Хедира - Дибала, Игуаин, Диего Коста.

"Реал": Навас - Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль - Иско, Каземиро, Модрич, Васкес - Роналду, Бензема.

Как "Ювентус" и "Реал" играли между собой раньше

"Ювентус" и "Реал" сыграли между собой в еврокубках 19 матчей. Девять побед у мадридцев, восемь - у туринцев, дважды была зафиксирована ничья.

Последний раз команды встречались 3 июня прошлого года в финале Лиги чемпионов. "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1 - на дубль Криштиану Роналду и голы Каземиро и Марко Асенсио итальянцы ответили лишь точным ударом Марио Манджукича.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча "Реал". Коэффициент на его победу составляет 2.40, на выигрыш "Ювенутса" дают 3.10, на ничью - 3.25. Шансы на выход мадридцев в полуфинал оценивается в 1.40, попадание туда туринцев - 2.80.