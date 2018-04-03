"Укрзализныця" назначила на пасхальные праздники еще три поезда

3 апреля, 2018, 19:45

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три дополнительных поезда, которые будут курсировать в пасхальные праздники

Всего на период с 4 по 10 апреля назначено 26 дополнительных поездов, сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

В частности, поезд №239 Киев-Ужгород отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении отправление из Ужгорода 7 и 9 апреля в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

Поезд №152 / 151 Киев-Херсон будет курсировать 7 апреля, отправление из Киева в 8:00, прибытие в Херсон в 18:57. Отправление из Херсона в 09:30, прибытие в Киев в 19:16.

Поезд № 251/252 Днепр-Кривой Рог-Одесса будет курсировать 6, 8 апреля, отправление из Днепра в 21:55, прибытие в Одессу в 11:45. Обратно поезд осуществит рейсы 7, 9 апреля, отправление из Одессы в 15:22 и прибытие в Днепр - 5:07.