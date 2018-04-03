"Севилья" - "Бавария". Анонс четвертьфинала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)
3 апреля, Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан"
Рефери Даниэле Орсато (Италия)
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
Каким был путь в четвертьфинал
"Севилья" в 1/8 финала одолела английский "Манчестер Юнайтед", хотя не считалась в противостоянии с командой Жозе Моуринью фаворитом. В Испании была зафиксирована ничья 0:0. В Манчестере севильцы выиграли со счетом 2:1. У победителей дубль сделал Висама Бен-Йеддер.
"Бавария" не имела никаких проблем с турецким "Бешикташем". Мюнхенцы сняли все вопросы о четвертьфиналисте еще в первом матче, разгромив стамбульцев на своем поле 5:0. Помог им в этом экс-динамовец Домагой Вида, который заработал красную карточку и оставил "Бешикташ" в меньшинстве в начале встречи. В ответной игре в Турции также сильнее была "Бавария" - 3:1.
С чем команды подходят к матчу
"Бавария" в этом сезоне безоговорочно доминирует в Бундеслиге и может досрочно завоевать чемпионство уже в следующие выходные. В минувший уик-энд мюнхенцы на своем поле уничтожили одного из своих самых принципиальных конкурентов - дортмундскую "Боруссию" - 6:0. У команды Юппа Хайнкеса хет-трик сделал Роберт Левандовски, по голу забили Хамес Родригес, Томас Мюллер и Франк Рибери. Андрей Ярмоленко избежал позора и за "Боруссию" в этом матче не играл, поскольку еще не набрал форму после травмы.
"Бавария" опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице - "Шальке" - на 17 очков.
"Севилья" в этом сезоне играет в чемпионате Испании не так убедительно, как год назад, и идет только седьмой. Команда Винченцо Монтеллы имеет 46 очков и отстает от первой четверки клубов, которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, на 14 пунктов.
Правда, в прошлом туре "Севилье" удалось отобрать очки у лидера Примеры - "Барселоны", с которой она сыграла дома вничью 2:2. Команда Монтеллы вела 2:0 благодаря голам Франко Васкеса и Луиса Муриеля, но пропустила на 88-й и 89-й минутах от Луиса Суареса и Лионеля Месси и не удержала победу.
Кто пропустит игру
"Севилья" сегодня не сможет рассчитывать сразу на нескольких футболистов. Из-за дисквалификации на поле не выйдет полузащитник Эвер Банега. Травма помешает сыграть защитнику Себастьеня Коршья. Под вопросом участие в игре еще одного защитника - Габриэля Меркадо.
В "Баварии" уже давно травмирован голкипер Мануэль Нойер. Из-за повреждения не сыграет и защитник Кингсли Коман.
Ориентировочные составы
Севилья: Серхио Рико - Эскудеро, Лангле, Кьяер, Хесус Навас - Писарро, Н'Зонзи - Корреа Васкес, Сарабия - Бен Йеддер.
"Бавария": Ульрайх - Алаба, Хуммельс, Боатенг, Киммих - Рибери, Хави Мартинес, Видаль, Хамес Родригес, Мюллер - Левандовски.
Кто будет фаворитом
Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сегодняшнего матча "Баварию". На победу мюнхенцев предлагают коэффициент 1.57, на ничью дают 4.33, на победу "Севильи" - 5.50. Выход немцев в полуфинал оценивается в 1.11, попадание туда испанцев маловероятно - 5.75.
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