"Реал" разгромил "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов
3 апреля, 2018, 23:34
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" проиграл дома испанскому "Реалу"
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:3
Голы: Роналду, 3; 63; Марсело, 72
На 66-й минуте удален Дибала ("Ювентус").
- Повторный матч между "Реалом" и "Ювентусом" состоится 11 апреля в Мадриде.
- Финал Лиги чемпионов этого сезона будет принимать Киев, решающая игра запланирована на 26 мая на НСК "Олимпийский".
- В финале прошлогодней Лиги чемпионов в Кардиффе "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1.
- "Ювентус" в 1/8 финала прошел английский "Тоттенхэм". Туринцы на своем поле сыграли с лондонцами вничью 2:2. В гостях команда Массимилиано Аллегри победила со счетом 2:1.
- "Реал" в первом раунде плей-офф одолел французский ПСЖ. В Мадриде испанцы победили 3:1, а в Париже выиграли 2:1.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-