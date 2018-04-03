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"Реал" разгромил "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов


фото: Reuters
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" проиграл дома испанскому "Реалу"

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:3

Голы: Роналду, 3; 63; Марсело, 72

На 66-й минуте удален Дибала ("Ювентус").

  • Повторный матч между "Реалом" и "Ювентусом" состоится 11 апреля в Мадриде.
  • Финал Лиги чемпионов этого сезона будет принимать Киев, решающая игра запланирована на 26 мая на НСК "Олимпийский".
  • В финале прошлогодней Лиги чемпионов в Кардиффе "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1.
  • "Ювентус" в 1/8 финала прошел английский "Тоттенхэм". Туринцы на своем поле сыграли с лондонцами вничью 2:2. В гостях команда Массимилиано Аллегри победила со счетом 2:1.
  • "Реал" в первом раунде плей-офф одолел французский ПСЖ. В Мадриде испанцы победили 3:1, а в Париже выиграли 2:1.
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