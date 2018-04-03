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"Бавария" победила "Севилью" в четвертьфинале Лиги чемпионов


фото: Footballia
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Севилья" проиграла дома немецкой "Баварии"

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия) 1:2

Голы: Сарабия, 32 - Хесус Навас, 38 (авт.); Тьягу Алькантара, 68

  • Повторный матч между "Баварией" и "Севильей" состоится 11 апреля в Мюнхене.
  • Финал Лиги чемпионов этого сезона будет принимать Киев, решающая игра запланирована на 26 мая на НСК "Олимпийский"
  • В 1/8 финала "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед", а "Бавария" не оставила шансов турецкому "Бешикташу".

 

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