"Бавария" победила "Севилью" в четвертьфинале Лиги чемпионов
3 апреля, 2018, 23:43
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Севилья" проиграла дома немецкой "Баварии"
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия) 1:2
Голы: Сарабия, 32 - Хесус Навас, 38 (авт.); Тьягу Алькантара, 68
- Повторный матч между "Баварией" и "Севильей" состоится 11 апреля в Мюнхене.
- Финал Лиги чемпионов этого сезона будет принимать Киев, решающая игра запланирована на 26 мая на НСК "Олимпийский"
- В 1/8 финала "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед", а "Бавария" не оставила шансов турецкому "Бешикташу".
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