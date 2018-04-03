ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за помощь в поимке подрывников банкомата в Харькове

3 апреля, 2018, 14:46

ПриватБанк обещает вознаграждение за любую информацию, которая поможет задержать неизвестных, которые взорвали и ограбили банкомат в Харькове

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"ПриватБанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников", - сообщает пресс-служба Приватбанка.

Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

По информации службы безопасности Приватбанка, подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушен.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто взорвал и ограбил банкомат.