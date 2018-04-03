ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за помощь в поимке подрывников банкомата в Харькове
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
"ПриватБанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников", - сообщает пресс-служба Приватбанка.
Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.
По информации службы безопасности Приватбанка, подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушен.
Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто взорвал и ограбил банкомат.
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Напомним, во вторник, 3 апреля, в Харькове неизвестные злоумышленники устроили взрыв, чтобы ограбить банкомат.
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