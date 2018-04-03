 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Под каким номером будет петь Украина на "Евровидении". Порядок выступлений всех участников

Украина поборется за участие в финале Евровидения во втором полуфинале конкурса

Списки опубликовали на YouTube-канале конкурса.

Первый полуфинал откроет Айсель Мамедова из Азербайджана. Последним выступит представительница Кипра - Элени Фурейра. Услышать, как поют первые 19 конкурентов украинского певца Melovin, можно будет 8 мая.

Читайте также: Конкуренты Melovin. Кто может выиграть "Евровидение" в 2018-м

Во втором полуфинале первыми на сцену выйдет норвежский певец Александр Рыбак, который уже однажды побеждал на “Евровидении”. После него выступят еще 15 исполнителей, а Украина закроет полуфинал. 2-й полуфинал пройдет 10 мая.

null

MELOVIN - выходец из шоу "Х-Фактор", с прошлого отбора певец запомнился больше всего. Он представляет себя как инопланетное существо, а свою цель объясняет так: делать людей счастливее посредством музыки.

В своем творчестве MELOVIN сочетает поп, электро, соул, фолк и другие музыкальные направления.

Одессит с детства занимался творчеством, танцевал, пел и окончил театральную школу. В 2015 году он победил на шоу "Х-Фактор 6". А уже в 2017 певец презентовал дебютный альбом Face To Face.

На конкурсе он исполнит песню Under The Ladder.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2018 вторник

больше новостей

3 апреля, 2018 вторник

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать