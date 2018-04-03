Под каким номером будет петь Украина на "Евровидении". Порядок выступлений всех участников
Списки опубликовали на YouTube-канале конкурса.
Первый полуфинал откроет Айсель Мамедова из Азербайджана. Последним выступит представительница Кипра - Элени Фурейра. Услышать, как поют первые 19 конкурентов украинского певца Melovin, можно будет 8 мая.
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Во втором полуфинале первыми на сцену выйдет норвежский певец Александр Рыбак, который уже однажды побеждал на “Евровидении”. После него выступят еще 15 исполнителей, а Украина закроет полуфинал. 2-й полуфинал пройдет 10 мая.
MELOVIN - выходец из шоу "Х-Фактор", с прошлого отбора певец запомнился больше всего. Он представляет себя как инопланетное существо, а свою цель объясняет так: делать людей счастливее посредством музыки.
В своем творчестве MELOVIN сочетает поп, электро, соул, фолк и другие музыкальные направления.
Одессит с детства занимался творчеством, танцевал, пел и окончил театральную школу. В 2015 году он победил на шоу "Х-Фактор 6". А уже в 2017 певец презентовал дебютный альбом Face To Face.
На конкурсе он исполнит песню Under The Ladder.
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Напомним, Melovin стал победителем Национального отбора на "Евровидение" и будет представлять Украину на конкурсе в 2018 году.
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