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Почти 700 человек заболели корью за неделю - МЗ


фото: uppa.it
За период 26 марта - 1 апреля 2018 года заболело 699 людей: 331 взрослый и 368 детей

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человека - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.

Напоминаем, что лекарств от кори не существует. Остановить вспышку может только вакцинация. В Министерстве здравоохранения призывают родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори.

Вакцина есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 304 тысяч доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.

Если в отдельном лечебном учреждении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области.

 

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