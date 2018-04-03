Почти 700 человек заболели корью за неделю - МЗ
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.
Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человека - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.
Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.
Напоминаем, что лекарств от кори не существует. Остановить вспышку может только вакцинация. В Министерстве здравоохранения призывают родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори.
Вакцина есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 304 тысяч доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.
Если в отдельном лечебном учреждении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области.
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