Олег Тягнибок призвал немедленно принять законопроекты Антиолигархического пакета коренных преобразований

3 апреля, 2018, 16:07

Безотлагательное принятие зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов Антиолигархического пакета коренных преобразований положит конец олигархическому строю в Украине

Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил 3 апреля 2018 в Киеве во время марша "За украинское будущее без олигархов!"

"Олигархический режим - это корень системной коррупции, причина тотального обнищания украинцев и тормоз для экономики. Поэтому мы требуем принять и как можно быстрее воплотить Антиолигархический пакет коренных преобразований. Уже сейчас. Только так вытащим Украину из ямы коррупции, обнищания, войны", - заявил Олег Тягнибок.

Лидер ВО "Свобода" напомнил, что деолигархизация остается одним из невыполненных главных требований Революции Достоинства, поэтому украинские националисты применят все конституционные политические средства общественного давления для скорейшего принятия и внедрения зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов.

Антиолигархический пакет коренных преобразований, подготовленный националистами, предполагает принятие законов о возвращении капиталов из оффшоров, ликвидации схем вывода денег из Украины, демонополизации и устранении олигархической модели экономики, запрете приватизации стратегических предприятий, деолигархизации секторов электрогенерации и газораспределительной системы, а также запрет торговли землей сельскохозяйственного назначения, принятие нового Налогового кодекса, направленного на развитие среднего класса.

Тягнибок также объявил о старте всеукраинской кампании "За украинское будущее без олигархов!". По его словам, голосование депутатов за законопроекты из Антиолигархического пакета коренных преобразований обнаружит, кто на самом деле стоит на защите интересов украинцев.

"Каждый слуга народа должен своей подписью засвидетельствовать готовность поддержать и воплощать Антиолигархический пакет коренных преобразований. Этот пакет - лакмусовая бумажка: либо депутат является слугой народа, либо служит олигархам. И мы заставим пройти этот тест каждого. Пусть ждут нас в каждом сессионном зале, в каждом кабинете и даже дома", - заявил Тягнибок.

Утром 3 апреля 2018 года около 20 тыс. националистов из ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", КУН, ОУН и "С-14" прошли маршем "За украинское будущее без олигархов" от площади возле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского до здания Верховной Рады.