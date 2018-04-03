Около 100 жителей Закарпатья заболели корью в течение недели

3 апреля, 2018, 09:39

94 человека заболели корью в Закарпатской области в период с 26 марта по 4 апреля

По этом сообщает пресс-центр Закарпатского областного центра здоровья.

Отмечается, что на прошлой неделе в области обнаружили 94 случая заболевания корью, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). Наибольшее количество больных среди детей до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев).

Болезнь чаще всего замечают у детей из возрастных груп1-4 года и в детей до 1 года. По оперативным данным, с 94 больных не имеют прививок против кори 83%.

"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. Нас.), в т.ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всем административным территориям области, однако высокие показатели в Ужгородском, Тячевском, Межгорном, Мукачевском районах и Ужгород ", - подытожили в пресс-центре.