Оккупанты игнорируют перемирие на Донбассе: 20 раз обстреляли позиции ВСУ

3 апреля, 2018, 07:19

Российско-оккупационные войска продолжают срывать "пасхальное перемирие", за прошедшие сутки они 20 раз открывали огонь по позициям украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении укрепления возле Песков накрыли огнем из 82 мм минометов, а позиции ВСУ у шахты Бутовка - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Оккупанты били из гранатометов близ Каменки и Авдеевки, а также неоднократно использовали крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного. Позиции вблизи Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного попали под обстрелы из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал. На Луганском направлении за прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - подытожили в штабе.