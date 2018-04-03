Оккупанты игнорируют перемирие на Донбассе: 20 раз обстреляли позиции ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Донецком направлении укрепления возле Песков накрыли огнем из 82 мм минометов, а позиции ВСУ у шахты Бутовка - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Оккупанты били из гранатометов близ Каменки и Авдеевки, а также неоднократно использовали крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного. Позиции вблизи Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкиного попали под обстрелы из стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал. На Луганском направлении за прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - подытожили в штабе.
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