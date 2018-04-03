Накануне отравления Юлия Скрипаль получила доступ к "секретному банковскому счету", - СМИ
Об этом говорится в материале издания The Daily Mirror.
Издание пишет, что эта сумма была получена после продажи дома в Великобритании. Дом ранее принадлежал брату Юлии Александру, который год назад погиб при неизвестных обстоятельствах.
Дом продала бывшая жена Сергея Скрипаля Наталья, получив соответственно половину суммы. Деньги находились на счете в неизвестном российском банке.
В конце февраля Юлия получила доверенность на использование этого счета от отца, счет был ранее зарегистрирован на Александра, отмечается в Daily Mirror.
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Эти подробности изданию рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая намерена посетить Юлию в больнице в ближайшие дни. Власти Британии планируют выдать Виктории визу, чтобы та могла приехать к родственнице.
По словам Виктории, пока никто из родственников не общался с Юлией ни по телефону, ни в соцсетях. Напомним, 29 марта дочь экс-шпиона пришла в себя. Отец до сих пор находится в коме.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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