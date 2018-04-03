Накануне отравления Юлия Скрипаль получила доступ к "секретному банковскому счету", - СМИ

3 апреля, 2018, 13:33

Дочь бывшего российского шпиона Юлия Скрипаль сняла со счета 150 тысяч фунтов стерлингов перед тем, как ее с отцом отравили нервно-паралитическим газом

Об этом говорится в материале издания The Daily Mirror.

Издание пишет, что эта сумма была получена после продажи дома в Великобритании. Дом ранее принадлежал брату Юлии Александру, который год назад погиб при неизвестных обстоятельствах.

Дом продала бывшая жена Сергея Скрипаля Наталья, получив соответственно половину суммы. Деньги находились на счете в неизвестном российском банке.

В конце февраля Юлия получила доверенность на использование этого счета от отца, счет был ранее зарегистрирован на Александра, отмечается в Daily Mirror.

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Эти подробности изданию рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая намерена посетить Юлию в больнице в ближайшие дни. Власти Британии планируют выдать Виктории визу, чтобы та могла приехать к родственнице.

По словам Виктории, пока никто из родственников не общался с Юлией ни по телефону, ни в соцсетях. Напомним, 29 марта дочь экс-шпиона пришла в себя. Отец до сих пор находится в коме.

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