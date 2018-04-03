На Житомирщине горел дом многодетной семьи: погибли младенец и трехлетний сын

3 апреля, 2018, 15:08

Трехлетний малыш и младенец погибли в результате пожара, который произошел 3 апреля в селе Сычевка Малинского района Житомирской области

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило к спасателям почти в 2 ночи. Когда они прибыли на место происшествия, дом горел. Женщина с тремя старшими детьми успела покинуть помещение. Впрочем двое маленьких мальчиков - 2015 и 2017 года - остались в огне.

Женщина рассказала, что проснулась ночью от едкого дыма. Начала искать детей, которые спали в разных комнатах. Из-за резкой задымленности самых маленьких так и не нашла, поэтому пришлось спасаться вчетвером.

Около 3-х ночи пожар был локализован, но погасить огонь полностью удалось только в 7 утра. Предварительно причиной пожара называют короткое замыкание.