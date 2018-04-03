На Тернопольщине четырех убийц общественного активиста приговорили к лишению свободы от 4 до 14 лет

3 апреля, 2018, 17:34

4 мужчин, которые по заказу убили общественного активиста в Тернопольской области, приговорили от 4 до 14 лет за решеткой

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Тернопольской области.

Суд признал вину преступников в убийстве общественного активиста, которым назначено наказание от 4 до 14 лет за решеткой, в зависимости от участия в преступлении.

Сотрудники прокуратуры доказали, что 4 жителя Днепропетровской области вступили в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и пообещали ему за вознаграждение убить общественного активиста из Кременца Тернопольской области.

Отмечается, что преступники до убийства несколько дней следили за потерпевшим и его местом жительства. Вечером 26 мая 2016 года совершили нападение на мужчину, нанеся ему многочисленные удары в различные части тела палками, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший скончался в больнице от причиненных телесных повреждений 27 мая 2016 года. Впоследствии, всех исполнителей и организатора преступления задержали правоохранители.

Учитывая степень тяжести совершенного уголовного правонарушения и в содеянном каждого из 4 осужденных, суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 4 до 14 лет с конфискацией принадлежащего имущества. Также с осужденных взыщут солидарно 2 млн грн причиненного морального вреда в пользу супруги потерпевшего.