На Сумщине наводнение размыло часть дороги, образовав пропасть шириной 1,5 метра
3 апреля, 2018, 14:58
На Сумщине наводнение повредило часть автомобильной дороги национального значения близ города Ромны
Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Слава Дидоф.
"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метра. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - прокомментировал он видео.
- 3 апреля из-за подтопления населенных пунктов эвакуировали 70 человек. Спасатели рассказали, где еще поднимется вода.
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