На Сумщине наводнение размыло часть дороги, образовав пропасть шириной 1,5 метра

3 апреля, 2018, 14:58

На Сумщине наводнение повредило часть автомобильной дороги национального значения близ города Ромны

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Слава Дидоф.

"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метра. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится, то капец", - прокомментировал он видео.