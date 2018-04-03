На Харьковщине начались учения резервистов территориальной обороны

3 апреля, 2018, 22:34

На Харьковщине под руководством оперативного командования "Восток" начались командно-штабные учения по территориальной обороне, которые продлятся до 5 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Военкоматы отработают взаимодействие между штабом теробороны в Харькове и всеми районными штабами.

В рамках практического мероприятия в Богодуховском районном военкомате осуществлен призыв из запаса воинов-резервистов, которые временно стали в ряды роты охраны военного учреждения.

4 апреля состоится практическая фаза учений по территориальной обороне и выполнению бойцами роты охраны боевых стрельб, отработки специальных тактических упражнений, условному обезвреживанию вражеских мин и тому подобное.