На Харьковщине начались учения резервистов территориальной обороны
3 апреля, 2018, 22:34
На Харьковщине под руководством оперативного командования "Восток" начались командно-штабные учения по территориальной обороне, которые продлятся до 5 апреля
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Военкоматы отработают взаимодействие между штабом теробороны в Харькове и всеми районными штабами.
В рамках практического мероприятия в Богодуховском районном военкомате осуществлен призыв из запаса воинов-резервистов, которые временно стали в ряды роты охраны военного учреждения.
4 апреля состоится практическая фаза учений по территориальной обороне и выполнению бойцами роты охраны боевых стрельб, отработки специальных тактических упражнений, условному обезвреживанию вражеских мин и тому подобное.
- 21 марта правительство утвердило численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года. В этот период на службу должны пойти 15 тысяч 190 человек.
- По состоянию на сегодня численность резервистов Вооруженных сил Украины наращена до 150 тыс. лиц.
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