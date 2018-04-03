На границе Херсонщины задержали "депутата" из Крыма, который ехал к украинским родственникам

3 апреля, 2018, 17:23

Сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Чаплынка" на границе Херсонщины и Крыма депутата "Евпаторийского горсовета" оккупационной власти

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что экс-депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой самообороны Крыма.

Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий.

По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.