На границе Херсонщины задержали "депутата" из Крыма, который ехал к украинским родственникам
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что экс-депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой самообороны Крыма.
Во время незаконной аннексии Крымского полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий.
По информации спецслужбы, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.
Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
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