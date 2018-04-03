На Донбассе ранен украинский военный
3 апреля, 2018, 19:01
От начала суток российский агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
В частности, на Донецком направлении из 82-мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Невельского и Павлополя.
На Луганском направлении противник применил 82-мм миномета вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали укрепления в районе Новоалександровки.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение.
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