На Донбассе ранен украинский военный

3 апреля, 2018, 19:01

От начала суток российский агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении противник применил 82-мм миномета вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали укрепления в районе Новоалександровки.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение.