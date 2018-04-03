Музыкант оглох после репетиции в Лондонской опере. За это требует $1 млн компенсации

3 апреля, 2018, 20:31

Скрипач Кристофер Голдшайдер утверждает, что подвергся необратимому повреждению слуха во время репетиции в Лондонской Королевской опере, и требует компенсации

Об этом сообщает CNN.

В 2016 году Голдшайдер подал в суд на Лондонскую оперу за потерю слуха. Музыкант рассказывал, что во время исполнения вагнеровской "Валькирии" на репетиции он стал жертвой "аккустического шока".

В заявлении говорится, что уровень шума в оркестровой яме достигал 137 дБ. Для сравнения, именно такой уровень шума производит военный реактивный самолет.

Несмотря на это, судья Никола Дэвис признала, что Королевская опера нарушила закон о защите от шума на рабочем месте, когда не смогла защитить слух своих сотрудников.

В Британии иск называют уникальным, ведь суд впервые признал "аккустический шок" как основание для выплаты компенсации.