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Киев продал за 2,6 млн три торговых места возле станции метро "Печерская"

Киев получил 2,692 млн грн от продажи лотов на право размещения передвижной торговли возле выхода со станции метро "Печерская"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы впервые получили рекордную сумму от продажи одного из лотов – 1,012 млн грн. Другие два были проданы тоже за достаточно большие суммы: 920 тыс. грн и 760 тыс. грн", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сегодня разработан алгоритм проведения торгов, согласно которому каждый желающий может принять участие в них. Поворозник отдельно добавил, что городская власть и в дальнейшем будет бороться с незаконной торговлей.

Народный депутат Дмитрий Белоцерковец отметил, что были представлены такие лоты: Кофе с цветами - 760 355 грн/год; быстрое питание - 920 030 грн/год; быстрое питание - 1 012 033 грн/год.

 

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