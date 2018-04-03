Киев продал за 2,6 млн три торговых места возле станции метро "Печерская"

3 апреля, 2018, 20:16

Киев получил 2,692 млн грн от продажи лотов на право размещения передвижной торговли возле выхода со станции метро "Печерская"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы впервые получили рекордную сумму от продажи одного из лотов – 1,012 млн грн. Другие два были проданы тоже за достаточно большие суммы: 920 тыс. грн и 760 тыс. грн", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сегодня разработан алгоритм проведения торгов, согласно которому каждый желающий может принять участие в них. Поворозник отдельно добавил, что городская власть и в дальнейшем будет бороться с незаконной торговлей.

Народный депутат Дмитрий Белоцерковец отметил, что были представлены такие лоты: Кофе с цветами - 760 355 грн/год; быстрое питание - 920 030 грн/год; быстрое питание - 1 012 033 грн/год.