Кронпринц Саудовской Аравии признал право Израиля на государственность

3 апреля, 2018, 17:01

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил о том, что Израиль имеет право на собственное государство

Об этом саудовский принц заявил в интервью американскому журналу The Atlantic.

"Я верю, что каждый народ имеет право жить в мире в своей стране. Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право иметь свою собственную землю. Но нам нужно мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность для всех и иметь нормальные отношения", - сказал Мохаммед бин Салман.

При этом принц отметил, что Саудовская Аравия опасается за судьбу священной мечети в Иерусалиме и палестинцев, однако в его стране нет проблем между мусульманами, иудеями и христианами.

"У нас есть религиозные опасения по поводу судьбы священной мечети в Иерусалиме и прав палестинского народа. У нас нет никаких возражений против других людей. Нет проблем между христианами, мусульманами и евреями. У нас есть проблемы среди некоторых людей, которые вы найдете в любом месте в мире, но это обычные проблемы", - добавил Мохаммед бин Салман.

Саудовская Аравия официально не признает государство Израиль и считает условием нормализации отношений отказ Израиля от претензий на палестинскую территорию, захваченную во время арабо-израильской войны 1967 года. В конце марта Саудовская Аравия впервые в истории открыла воздушное пространство для пассажирского самолета сообщением в Тель-Авив. При этом улучшение саудовско-израильских отношений стимулирует ухудшение отношений страны с Ираном.