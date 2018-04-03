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Кремль имел план "Троя" по дестабилизации Украины, - The Times


фото: REUTERS
В 2014 году Россия имела тайный план "Троя" по распространению "русского мира" в Украине и подготовке пророссийского мятежа в Запорожской области

Об этом говорится в докладе за соавторством депутата британского парламента Боба Сили, передает The Times.

Доклад основан на утечках информации из электронной почты советника президента России Владимира Путина – Владислава Суркова, которого считают одним из главных российских чиновников, ответственных за военную агрессию в Украине.

Согласно докладу, план "Троя" в ноябре 2014 года направил в Кремль бывший депутат российской Госдумы от партии власти "Единая Россия" Алексей Муратов, которого в 2014 году назначили представителем Путина в боевиков "ДНР".

Согласно плану операции "Троя", Муратов предлагал вложить $181 тыс. на распространение пророссийского мятежа дальше на запад от Донбасса. Документ, вероятно, был отправлен заместителю Суркова.

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - "освобождения от нацистско-фашистских оккупантов".

Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, имевший целью вырвать регион из орбиты центрального правительства в Киеве. В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предусматривалось установление контакта с местной полицией и СБУ. План устанавливал, куда направлять средства: от $40 тыс. на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 тыс. на поддержку сети агентов в СБУ и МВД, до $49 тыс. на покупку транспорта.

Документ был частью третьего транша электронной почты, обнаруженной сетью украинских хакеров в ноябре 2017 года. Два предыдущих транша были уличены в 2016 году. Их тщательно изучал соавтор доклада Боб Сили. Кремль назвал добытую информацию сфабрикованной, хотя некоторые авторы электронных писем Суркову признали их подлинность.

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