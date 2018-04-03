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Холодницкий и Сытник должны завтра отчитаться в Раде


фото: nabu.gov.ua
4 апреля глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник должны отчитаться в Верховной Раде

Соответствующее решение приняли 247 народных депутатов, сообщает Еспресо.TV.

"Было требование от фракций, чтобы мы на завтра пригласили руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника", - подчеркнул глава парламента Андрей Парубий.

После принятия этого решения, Парубий отметил, что руководителей САП и НАБУ пригласят на заседание парламента завтра в 12 часов.

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