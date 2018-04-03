Холодницкий и Сытник должны завтра отчитаться в Раде

3 апреля, 2018, 14:27

4 апреля глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник должны отчитаться в Верховной Раде

Соответствующее решение приняли 247 народных депутатов, сообщает Еспресо.TV.

"Было требование от фракций, чтобы мы на завтра пригласили руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника", - подчеркнул глава парламента Андрей Парубий.

После принятия этого решения, Парубий отметил, что руководителей САП и НАБУ пригласят на заседание парламента завтра в 12 часов.