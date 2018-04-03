Холодницкий и Сытник должны завтра отчитаться в Раде
3 апреля, 2018, 14:27
4 апреля глава САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник должны отчитаться в Верховной Раде
Соответствующее решение приняли 247 народных депутатов, сообщает Еспресо.TV.
"Было требование от фракций, чтобы мы на завтра пригласили руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника", - подчеркнул глава парламента Андрей Парубий.
После принятия этого решения, Парубий отметил, что руководителей САП и НАБУ пригласят на заседание парламента завтра в 12 часов.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследования, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
- Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что отказался от участия в следственных действиях.
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