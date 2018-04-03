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Холодницкий пришел на допрос в ГПУ

Руководитель САП Назар Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру

Перед допросом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры успел пообщаться с журналистами, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что производство по его делу было зарегистрировано по статье разглашение данных досудебного расследования, что является легким преступлением.

"Я хочу понять объективную сторону, поскольку есть разница между теми, кто имеет право разглашать, и теми, для кого данные следствия является собственной работой. Напомню, что в почти во всех производствах являюсь процессуальным прокурором", - подчеркнул Холодницкий.

По его словам, разница между головой САП и НАБУ заключается в том, что Сытник просто руководит Агентством, то есть он не является следователем и детективом.

"Поэтому вопрос, почему он разглашает данные - очень остро стоит", - отметил Холодницкий.

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