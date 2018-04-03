Холодницкий пришел на допрос в ГПУ
Перед допросом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры успел пообщаться с журналистами, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что производство по его делу было зарегистрировано по статье разглашение данных досудебного расследования, что является легким преступлением.
"Я хочу понять объективную сторону, поскольку есть разница между теми, кто имеет право разглашать, и теми, для кого данные следствия является собственной работой. Напомню, что в почти во всех производствах являюсь процессуальным прокурором", - подчеркнул Холодницкий.
По его словам, разница между головой САП и НАБУ заключается в том, что Сытник просто руководит Агентством, то есть он не является следователем и детективом.
"Поэтому вопрос, почему он разглашает данные - очень остро стоит", - отметил Холодницкий.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
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