Холодницкий отказался от участия в следственных действиях
Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил после того, как вышел из здания Генпрокуратуры, сообщает "Интерфакс-Украина".
Холодницкий считает, что попытка провести следственные действия - проявление необъективности следствия. Отмечает, что руководитель департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры - фигурант трех уголовных производствах САП и НАБУ.
Холодницкий требует изменения следователей и прокуроров департамента, которые расследуют это дело. Пока этот вопрос не будет решен, намерен не принимать участия в следственных действиях.
Кроме того, руководитель САП заявил, что на период продолжения следствия будет ходатайствовать об отстранении от исполнения своих функций на посту.
Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобу в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
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