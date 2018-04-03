Холодницкий отказался от участия в следственных действиях

3 апреля, 2018, 12:21

Руководитель САП Назар Холодницкий настаивает на изменении подследственности уголовного производства, в рамках которого к нему применили негласные следственные действия

Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил после того, как вышел из здания Генпрокуратуры, сообщает "Интерфакс-Украина".

Холодницкий считает, что попытка провести следственные действия - проявление необъективности следствия. Отмечает, что руководитель департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры - фигурант трех уголовных производствах САП и НАБУ.

Холодницкий требует изменения следователей и прокуроров департамента, которые расследуют это дело. Пока этот вопрос не будет решен, намерен не принимать участия в следственных действиях.

Кроме того, руководитель САП заявил, что на период продолжения следствия будет ходатайствовать об отстранении от исполнения своих функций на посту.

Напомним, Холодницкий сегодня пришел на допрос в Генпрокуратуру.