ГПУ задержало Ивана Бубенчика, который утверждал, что во время Майдана стрелял из автомата по "Беркуту"

Процесс происходит в Печерском райсуде Киева, где судьи выбирают Ивану Бубенчику меру пресечения. Прокурор ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас объявили 3 часа перерыв, чтобы адвокат Бубенчика ознакомился с подозрением. Ходатайство в целом на 214 страниц. Ему инкриминируют три статьи, одна из них часть 1, статьи 263 УКУ.

Об этом сообщает из здания суда корреспондент Еспресо.TV Анна Дзьоба.

Бубенчик на суде заявил, что убивал преступников, а не защитников. Сотрудничать со следствием, а точнее с прокурором, не будет, ведь "они служат не народу Украины, а преступникам и олигархам".

Бубенчика задержали в пять утра. Задержание произошло на украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини", и его сразу повезли в Киев. Бубенчик на протяжении длительного времени отказывался приходить к следователю для участия в следственных действиях. В этой связи к нему применили принудительный привод для проведения следственных действий. После этого прокурор сообщил ему о подозрении. Бубенчик - активист Майдана и доброволец АТО. Два года назад Иван заявил, что во время Революции Достоинства убил двух командиров спецподразделения "Беркут". По его словам, это произошло 20 февраля 2014 года, он стрелял в силовиков из Консерватории. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади.

Как написал впоследствии представитель ГПУ Андрей Лысенко, речь идет о подозрении в убийстве сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.