Google снял рекламу на киевских станциях метро
Видео появились на YouTube-канале.
Google сняли целую серию видео, чтобы прорекламировать Google Pay. В каждом ролике герои заходят в метро, видят длинную очередь в кассу за жетонами. Это их не устраивает, поэтому герои рассчитываются с помощью приложения Google Pay.
Сняли ролики на двух станциях метро - "Дорогожичи" и "Золотые ворота". С компанией над видео работало украинское digital-агентство Skykillers.
Google Pay - сервис, с помощью которого можно оплачивать покупки на сайтах, в приложениях, а также в магазинах и в общественном транспорте. Для этого нужно подключить к платформе свою банковскую карту.
Google Pay хранит всю платежную информацию и позволяет подключать подарочные карты и специальные предложения.
- Ранее Национальное общество аутистов опубликовало социальную рекламу, в которой показали, что чувствует аутист в метро.
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