Google снял рекламу на киевских станциях метро

3 апреля, 2018, 11:10

Компания Google совместно с украинским агентством сняла три различных рекламных ролика для своего платежного сервиса

Видео появились на YouTube-канале.

Google сняли целую серию видео, чтобы прорекламировать Google Pay. В каждом ролике герои заходят в метро, видят длинную очередь в кассу за жетонами. Это их не устраивает, поэтому герои рассчитываются с помощью приложения Google Pay.

Сняли ролики на двух станциях метро - "Дорогожичи" и "Золотые ворота". С компанией над видео работало украинское digital-агентство Skykillers.

Google Pay - сервис, с помощью которого можно оплачивать покупки на сайтах, в приложениях, а также в магазинах и в общественном транспорте. Для этого нужно подключить к платформе свою банковскую карту.

Google Pay хранит всю платежную информацию и позволяет подключать подарочные карты и специальные предложения.