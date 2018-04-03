Фигурант дела "крымских диверсантов" вышел на свободу

3 апреля, 2018, 23:38

Фигурант дела "крымских диверсантов" Редван Сулейманов вышел на свободу, он отбывал наказание в колонии в Кировской области

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России и в ближайшее время намерен вернуться в Крым.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 10 августа 2017 года признал виновным 28-летнего Сулейманова в ложном сообщении об акте терроризма, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 207 УК России). Его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию свыше 3,5 миллиона рублей (около 1,5 миллиона гривень).

В МИД Украины осудили приговор Сулейманову и призвали российские власти прекратить репрессии против крымских татар на полуострове.

Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа ФСБ России разослала российским СМИ видео допроса Сулейманова, где тот дает показания. Задержанный утверждает, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, его задачей было собирать информацию о перемещении военной техники, а позже якобы ему поставили задачу найти на симферопольском вокзале и в аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли заявление Федеральной службы безопасности России.