ФСБ сообщила о задержании украинца и трех россиян с секретными картами

3 апреля, 2018, 13:12

ФСБ задержала гражданина Украины и троих россиян, у которых якобы были секретные карты Генштаба Вооруженных сил России

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свердловское управление ФСБ.

"Одновременно по местам жительства трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - говорится в сообщении спецслужбы.

В ФСБ не уточнили, чем именно занимаются задержанные и спецслужбам какой страны они якобы планировали передать секретные документы.

При этом уголовное дело, судя по сообщению спецслужбы, решили не поднимать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи Уголовного кодекса "государственная измена" и "шпионаж".

Все задержанные "признали, что создавали угрозу безопасности России, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Также в ФСБ отметили, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за государственную измену, но не уточнили, был ли он осужден.