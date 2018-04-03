ФСБ сообщила о задержании украинца и трех россиян с секретными картами
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свердловское управление ФСБ.
"Одновременно по местам жительства трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - говорится в сообщении спецслужбы.
В ФСБ не уточнили, чем именно занимаются задержанные и спецслужбам какой страны они якобы планировали передать секретные документы.
При этом уголовное дело, судя по сообщению спецслужбы, решили не поднимать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи Уголовного кодекса "государственная измена" и "шпионаж".
Все задержанные "признали, что создавали угрозу безопасности России, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Также в ФСБ отметили, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за государственную измену, но не уточнили, был ли он осужден.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-