Директор школы пообещал поцеловать поросенка, если дети прочитают 10 тысяч книг. Они прочитали 13
Как сообщает местное издание NJ, в результате дети прочитали почти 13 тысяч книг, и педагогу пришлось выполнить обещание.
Сначала директор поцеловал игрушечную свинью, чтобы "подогреть интерес", а впоследствии на глазах у веселых учеников он поцеловал трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Затем его "подвиг" повторила на сцене глава образовательного округа Линн ДиПьетропо.
Майерс пообещал ученикам, что когда они прочитают 15 000 книг, то получат "день кино". Цель - 20 000 прочитанных книг до конца года.
На вопрос "Как это, поцеловать свинью?", директор ответил, что "словно собаку".
Подобные "педагогические методы" руководитель применяет не впервые: ранее он за правильное выполнение сложного задания позволил ученикам бросить себе в лицо пирог.
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