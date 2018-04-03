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Директор школы пообещал поцеловать поросенка, если дети прочитают 10 тысяч книг. Они прочитали 13

В США директор начальной школы в Нью-Джерси Винс Майерс поспорил с учениками: если они за год прочитают 10 тысяч книг, то он поцелует поросенок

Как сообщает местное издание NJ, в результате дети прочитали почти 13 тысяч книг, и педагогу пришлось выполнить обещание.

Сначала директор поцеловал игрушечную свинью, чтобы "подогреть интерес", а впоследствии на глазах у веселых учеников он поцеловал трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Затем его "подвиг" повторила на сцене глава образовательного округа Линн ДиПьетропо.

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Майерс пообещал ученикам, что когда они прочитают 15 000 книг, то получат "день кино". Цель - 20 000 прочитанных книг до конца года.

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На вопрос "Как это, поцеловать свинью?", директор ответил, что "словно собаку".

Подобные "педагогические методы" руководитель применяет не впервые: ранее он за правильное выполнение сложного задания позволил ученикам бросить себе в лицо пирог.

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